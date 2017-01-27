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В Астане мальчик провалился в колодец рядом со школой

27 января 2017, 16:32

На данный момент жизни и здоровью школьника ничего не угрожает.


27 января в 13 часов 35 минут на номер «112» поступило сообщение от учащегося 6 класса школы-гимназии №83 о том, что он упал в колодец по пути со школы домой и не может выбраться оттуда самостоятельно, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС г.Астаны

"На место вызова были направлены бригады ЦРАСО (Центральный регианальный аэромобильный оперативно-спасательный отряд) 1 ед.техники и 4 человека личного состава и 1 бригада ЦМК (Центр медицины катостроф) 3 человека личного состава. Бригады прибыли на место в 14 часов 02 минуты. Ребенок 2004 года рождения был спасен и передан бригаде ЦМК для осмотра и оказания первой медицинской помощи. Для дальнейшего осмотра ребенок доставлен в детскую городскую больницу", - говорится в сообщении.










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