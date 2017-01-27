Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 328,66, EURKZT_TOD = 351,10, RUBKZT_TOD = 5,4606, USDKZT_0_001 = +7,6272 % годовых, USDKZT_0_002 = +6,4251 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. По результатам торгов на спот-рынке: - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 328,66 тенге за доллар США при объеме торгов 27 100 тыс. долларов США; - по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 351,10 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро; - по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4606 тенге за рубль при объеме торгов 158 000 тыс. рублей. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 328,73 тенге за доллар (+0,45 тенге), суммарный объем торгов - 85 350 тыс. USD (-40 400 тыс. USD). На рынке операций валютного свопа: - по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +7,6272 % годовых при объеме торгов 237 900 тыс. USD; - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +6,4251 % годовых при объеме торгов 811 300 тыс. USD; - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. В торгах приняли участие 24 банка.