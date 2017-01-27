СМИ: Трамп готовит приказ об отмене санкций против России
27 января 2017, 16:43
Президент США поговорит с Ангелой Меркель, а затем с Владимиром Путиным в субботу.
Администрация президента США Дональда Трампа подготовила документ о снятии введенных против России ограничительных мер. Об этом в Twitter написал сотрудник Атлантического совета Фабрис Потье (Fabrice Pothier), передает Лента.ру.
«Источники в Вашингтоне сообщили, что у администрации Трампа готов исполнительный приказ об отмене санкций в отношении России. Президент США поговорит с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель, а затем с [российским коллегой Владимиром] Путиным в субботу», — отметил Потье.
По его словам, если данная информация подтвердится, то это станет «самым большим разочарование за те годы, в течение которых Запад предпринимал усилия для того, чтобы остановить реваншистские шаги России».
Как подчеркнул Потье, важно, чтобы последовала реакция от Конгресса, а также со стороны Европы.
Фото: Joshua Roberts / Reuters
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