СМИ: Трамп готовит приказ об отмене санкций против России

Президент США поговорит с Ангелой Меркель, а затем с Владимиром Путиным в субботу.

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила документ о снятии введенных против России ограничительных мер. Об этом в Twitter написал сотрудник Атлантического совета Фабрис Потье (Fabrice Pothier) , передает , передает Лента.ру





«Источники в Вашингтоне сообщили, что у администрации Трампа готов исполнительный приказ об отмене санкций в отношении России. Президент США поговорит с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель, а затем с [российским коллегой Владимиром] Путиным в субботу», — отметил Потье.





По его словам, если данная информация подтвердится, то это станет «самым большим разочарование за те годы, в течение которых Запад предпринимал усилия для того, чтобы остановить реваншистские шаги России».





Как подчеркнул Потье, важно, чтобы последовала реакция от Конгресса, а также со стороны Европы.



