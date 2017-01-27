КНБ засекретил дела Майлыбаева и Дутбаева

Редакция обратилась в КНБ РК с запросом: имеется ли связь в уголовных делах экс-главы КНБ Нартая Дутбаева и бывшего заместителя руководителя администрации президента Баглана Майлыбаева? Однако в ведомстве решили не распространяться на эту тему.





«Материалы досудебных расследований в отношении Дутбаева Н.Н. и Майлыбаева Б.А. содержат секретные сведения. В этой связи не представляется возможным предоставить запрашиваемую информацию», ― сообщили в комитете национальной безопасности.