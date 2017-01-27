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КНБ засекретил дела Майлыбаева и Дутбаева

27 января 2017, 16:48

Материалы следствия в отношении задержанных содержат секретные сведения.


Дела бывшего заместителя руководителя администрации президента Баглана Майлыбаева и экс-главы КНБ Нартая Дутбаева засекречены, сообщает ИА «NewTimes.kz».

Редакция обратилась в КНБ РК с запросом: имеется ли связь в уголовных делах экс-главы КНБ Нартая Дутбаева и бывшего заместителя руководителя администрации президента Баглана Майлыбаева? Однако в ведомстве решили не распространяться на эту тему.

«Материалы досудебных расследований в отношении Дутбаева Н.Н. и Майлыбаева Б.А. содержат секретные сведения. В этой связи не представляется возможным предоставить запрашиваемую информацию», ― сообщили в комитете национальной безопасности.

Напомним, 26 декабря 2016 года был задержан экс-глава КНБ Нартай Дутбаев, его подозревают в «разглашении государственных секретов» и «превышении власти и должностных полномочий». 12 января 2017 года правоохранителя взяли под стражу бывшего заместителя руководителя администрации президента Баглана Майлыбаева, его подозревают в «незаконном собирании, распространении, разглашении госсекретов».

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