Mercedes раскрыл дизайн будущих компактных моделей

Компания Mercedes-Benz представила скульптуру Aesthetics A. Это концепт, в стилистике которого будут выполнены компактные модели следующего поколения – хетчбэк A-Class, четырехдверное купе CLA, универсал CLA Shooting Brake, кроссовер GLA, компактвэн B-Class – и не только.





Примечательно, что Aesthetics A имеет форму седана. В конце прошлого года мы уже слышали о том, что «Мерседес» готовит новую четырехдверку, которая заполнит нишу между CLA и седаном C-Class. На этом список потенциальных новых «родственников» A-Class не заканчивается: в разработке также находится компактный внедорожник GLB, кроме того, уже давно ходят слухи о купе и родстере.





Все семейство будет построено на модернизированной версии нынешней переднеприводной платформы MFA – MFA II. Она станет легче и жестче нынешней. Судя по шпионским фотографиям новых A-Class и GLA, автомобили также немного увеличатся в размерах. Летом 2015 года сообщалось, что в разработку нового поколения компактных моделей Mercedes инвестирует 1 миллиард евро.





Помимо новых линий кузова, концепт Aesthetics A интересен решеткой Panamericana с вертикальными ребрами. Сейчас такая используется на купе и родстерах Mercedes-AMG GT. По всей видимости, ей же украсят следующий Mercedes-AMG A 45 и другие заряженные модели из новой линейки компакт-каров. Премьера обычного хетчбэка A-Class следующей генерации намечена на весну 2018 года.



