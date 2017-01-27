Призывавший «крутить» больных врач из Алматы освобожден от должности
27 января 2017, 16:58
В WhatsApp и Facebook было размещено видео совещания в одном из медицинских учреждений, на котором Аманов А.Т. допустил нарушение этических норм, дискредитировав звание медицинского работника.
Призывавший «крутить» больных врач из Алматы освобожден от должности, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения города.
«Приказом Управления здравоохранения города Алматы от 27 января 2017 года главный врач городской клинической больницы №7 Аманов А.Т. освобожден от занимаемой должности. Исполнение обязанностей главного врача возложено на заместителя руководителя больницы Шерияздан Ж.С.», - сообщили в управлении.
Жадыра Шерияздан окончила лечебное дело Алматинского государственного медицинского института. Трудовую деятельность начала ассистентом кафедры интернатуры и резидентуры по терапии. В 2013 году назначена заведующей гематологическим отделением Городской клинической больницы №7 и с 2015 года является заместителем главного врача клиники.
Созданная комиссия приказом управлением здравоохранения города Алматы установила, что видеозапись была сделана в 2015 году на одном из рабочих совещаний городской клинической больницы №4. Совещание проводил экс-главный врач клиники Аманов, который в рамках ротации в 2016 году был переведен в городскую клиническую больницу №7.
Напомним, в мессенджере WhatsApp и социальной сети Facebook было размещено видео совещания в одном из медицинских учреждений, на котором Аманов допустил нарушение этических норм, дискредитировав звание медицинского работника.
Фото: 36n6.kz
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