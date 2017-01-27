Призывавший «крутить» больных врач из Алматы освобожден от должности

«Приказом Управления здравоохранения города Алматы от 27 января 2017 года главный врач городской клинической больницы №7 Аманов А.Т. освобожден от занимаемой должности. Исполнение обязанностей главного врача возложено на заместителя руководителя больницы Шерияздан Ж.С.», - сообщили в управлении.

Жадыра Шерияздан окончила лечебное дело Алматинского государственного медицинского института. Трудовую деятельность начала ассистентом кафедры интернатуры и резидентуры по терапии. В 2013 году назначена заведующей гематологическим отделением Городской клинической больницы №7 и с 2015 года является заместителем главного врача клиники.



