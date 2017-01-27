Семейные побои перестали быть уголовным преступлением в России

Депутаты Госдумы в третьем (окончательном) чтении одобрили закон, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. Правда, только в тех случаях, если проступок совершен впервые , передает , передает Вести.ру





Уголовная статья о побоях была декриминализирована еще летом 2016 года, однако норма за аналогичные деяния в отношении родных тогда осталась в УК РФ. Как поясняла один из авторов документа Ольга Баталина, сложилась ситуация, когда закон исходит из того, что "родная мать для собственного ребенка опаснее, чем чужие дяди".





Принятый сейчас закон призван исправить этот дисбаланс. Теперь побои в отношении членов семьи, других близких людей отнесены к административным правонарушениям. Если же преступление будет совершено повторно, то нарушитель закона будет уже преследоваться по уголовному законодательству, передает ТАСС



