М.Игали прокомментировал передачу функций по туризму между министерствами

Все планы и мероприятия по развитию казахстанской туристской отрасли будут продолжены.

Директор департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марат Игали на своей странице в Facebook прокомментировал вопрос передачи функций и полномочий в области туристской деятельности от Министерства по инвестициям и развитию к Министерству культуры и спорта , сообщает Zakon.kz





По словам М.Игали, при принятии решения был учтен международный опыт стран мира, где туризм является одной из приоритетных отраслей экономики, и полномочия в сфере туризма и культуры находятся в одном государственном органе (Великобритания, Италия, Канада, Корея, Малайзия, Турция, Швейцария). В таких странах как Сингапур, Индонезия и Китай важным элементом продвижения национального туристского продукта является популяризация культурных брендов, а Япония практически не рекламирует свой инвестиционный потенциал, акцентируя внимание на продвижении уникального культурного туризма.





"Богатое историко-культурное наследие может стать эффективным инструментом для становления Казахстана в качестве сильной туристской дестинации. Увеличение туристского потока, положительно отразиться на популяризации культуры нашей страны за рубежом и улучшения имиджа Казахстана.

С учетом международной практики и в целях повышения эффективности управления отраслью в процессе реорганизации рассматривается вопрос повышения статуса и укрепления уполномоченного органа по туризму.

Хочу подчеркнуть, что в настоящее время все сотрудники Департамента индустрии туризма продолжают работать на своих должностях. Все планы и мероприятия по развитию казахстанской туристской отрасли будут продолжены", - написал в ФБ Игали.





В рамках поручения главы государства, по словам Директора департамента индустрии туризма идет работа по обновлению Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года с упором на развитие внутреннего туризма. Желающие могут направить свои предложения на электронный адрес: s.kulsharipov@mid.gov.kz





М.Игали также рассказал, что в рамках оперативной рабочей группы по решению проблемных вопросов развития туристской отрасли при Правительстве Казахстана продолжается работа по снижению административных барьеров, улучшения миграционного режима для иностранных туристов.





Проводится работа по разработке отдельных Планов развития Щучинско-Боровской, Имантау-Шалкарской, Алакольской, Балхашской, Капшагайской, Сарыагашской, Баянаульской, Катан-Карагайской курортных зон, а также в Кендерли в Мангистауской области. Создана межведомственная рабочая для рассмотрения и отбора предложений по развитию этих курортных зон. В настоящее время ведется работа по рассмотрению представленных предложений регионов.





В рамках передачи государственных функций в конкурентную среду идет работа по созданию организации по управлению туристской дестинаций на национальном и региональном уровне. Основной задачей которых станет обеспечение осведомленности о туристском потенциале Казахстана путем активного маркетинга, рекламы разработки и продвижения продукта.





"Будет сохранено и продолжено эффективное взаимодействие в вопросах развития туристской отрасли с профильными комитетами и структурными подразделения Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (Комитет гражданской авиации, Комитет по инвестициям, Комитет транспорта, Комитет автомобильных дорог и т.д.).

У нас много планов и работы. Постараемся оставаться максимально открытыми для общества и СМИ. Надеемся на поддержку со стороны туристского сообщества страны и всех неравнодушных к туризму казахстанцев", - отметил М.Игали.



