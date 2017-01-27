Алматинка о жизни с деспотом: Три дня держал меня взаперти и насиловал

Карине было 19 лет, когда она познакомилась с ним. Он был старше ее на два года, но уже владел в Алматы бизнесом, дорогим авто и коттеджем. Карина признается, что молодой человек погрузил ее в сказку.





«Правда, меня немного смущало, что вскоре он стал очень ревнивым. Если я не поднимала трубку с первого раза, мы ругались, он подозревал меня в чем-то. Если видел в короткой юбке, мог затащить в машину, наорать и заставить переодеваться. Из-за этого очень много вещей выбросил из моего гардероба. Но я мирилась с этим, думала, что это из-за сильной любви, что он заботится и переживает. Во всем потакала ему, перестала общаться с подругами, вечера проводила дома за учебой. Ведь девушка и в самом деле не должна гулять до позднего времени, откровенно одеваться. Через год отношений в гражданском браке мы обсудили совместное будущее. Он сказал мне: «Я с тобой, потому что ты чистая», — вспоминает собеседница.





Погода в доме испортилась через два года. Тучи сгустились после того, как Карина, набравшись смелости, пошла на девичник лучшей подруги. Собеседница уверяет, что о своем решении заранее предупредила благоверного.





«Мы были в караоке, пели, болтали, только девушки. Когда я взяла в руки телефон, увидела 33 пропущенных звонка от него. Не успела я перезвонить ему, как он ворвался в нашу VIP-кабинку, схватил меня за волосы и потащил за собой в машину. В машине он кричал на меня, обзывал последними словами. Мы поссорились. Я ушла к родителям. Через два дня он приехал к ним, просил у меня прощения, умолял вернуться, плакал, говорил, что очень переживал за меня, но готов измениться. Я простила», — делится Карина.





По ее словам, после инцидента мужчина подтвердил слова делом - извинился перед подругами и даже позволил периодически видеться с ними.





«Через три месяца я забеременела. Его реакция на это была, мягко говоря, не самой лучшей. Он велел мне сделать аборт. Я была в глубоком шоке. Не знала, как это вообще возможно, что делать дальше. Месяц он… упрекал меня, и я пошла на это преступление. Я очень переживала о том, что сделала. Поняла, какую ошибку совершила. Видимо, поэтому быть рядом с ним стало невыносимо. О чем я ему и сказала. Реакция была подобна взрыву. Он начал душить меня, кричать, кому нужна такая грешница, как я. «Радуйся, что после твоего греха, я все еще рядом», - вопил он. Три дня он держал меня взаперти и насиловал. Уже родные и друзья начали искать меня», — говорит Карина.





Как молодой женщине удалось убедить мужчину отпустить ее - она четко не помнит. Оказавшись далеко от деспота, Карина думала, что «больше никогда не даст себя в обиду, потому что ее родители запретят ему приближаться к ней». Но жизнь в очередной раз сыграла злую шутку. Выяснилось, что женщина снова беременна.





«Эта новость убила меня. Не давала покоя сама мысль о том, что придется растить ребенка от этого монстра. В итоге я решила покончить с собой. Наглоталась димедрола, напилась водки и уснула. Очнулась в больнице, врачи откачали. Родители узнали о беременности и выходках отца моего будущего ребенка. Но категорично наказали родить и отдать малыша им на попечение. Так я и сделала», — сокрушается женщина.





Сейчас 25-летняя Карина пытается начать жизнь заново. Ради этого сменила Алматы на глубинку. Обратилась за помощью к психологу.





«Сейчас я хотя бы с улыбкой могу говорить о том, что произошло со мной. Но мужчин к себе на пушечный выстрел не подпускаю. Боюсь их. Даже взглядов, простого внимания. Когда это пройдет – не знаю. Психолог работает со мной, но пока это мало к чему привело», — заключила собеседница.





Рабига Дюсенгулова