Volvo выпустит большой пикап
27 января 2017, 17:33
По заявлениям фотографа, колесная база «мула» растянута примерно на 200-250 миллиметров.
Автошпионы сфотографировали необычный «мул» кроссовера Volvo XC90. Как предполагает издание Motor1.com, шведы разрабатывают либо новый флагманский SUV, либо переднеприводный «легковой» пикап вроде Honda Ridgeline.
Поскольку Volvo не раз опровергала слухи о более крупном внедорожнике, идея о пикапе кажется вполне реальной. К тому же на крыше прототипа видна стальная платформа – ей, по всей видимости, проверяется грузоподъёмность автомобиля.
По заявлениям фотографа, колесная база «мула» растянута примерно на 200-250 миллиметров и составляет около 3200 миллиметров. По этому показателю прототип сопоставим не только с Honda Ridgeline (3180 мм), но и с рамным Ford Ranger (3225 мм).
Разработкой пикапа на базе кроссовера также занимаются в Hyundai. В основу новинки ляжет модель Tucson. Она может поступить в продажу уже в 2018 году.
Текст: Артур Арутюнян
Фото: motor1.com
Via cartimes
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