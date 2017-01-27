"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили

В Чили бушуют самые страшные пожары за всю историю страны.

Чилийские власти объявили зоной катастрофы территории, охваченные огнем на юге страны. Площадь пожаров превышает 240 тыс. гектаров, причем она выросла почти вдвое всего за три дня. Власти страны полагают, что часть возгораний могла произойти по вине человека , передает , передает ТАСС





По последним данным, стихия унесла жизни девяти человек, несколько граждан пропали без вести, около 10 тыс. местных жителей были эвакуированы из зоны бедствия. Лесные пожары уничтожили небольшой населенный пункт - Санта-Ольгу.





"В Санта-Ольге было 6 тыс. жителей. Теперь там не осталось ничего. Уничтожены больше тысячи домов", - заявил накануне мэр города Конститусьон Карлос Валенсуэла.



