Взносы в Фонд медстрахования могут быть снижены

Проект закона представили журналистам министр здравоохранения Елжан Биртанов и председатель правления некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» Елена Бахмутова, передает корреспондент Zakon.kz.

Напомним, солидарная ответственность ОСМС означает, что платят все - государство, работодатель, работник, по определенным процентным ставкам взносов. После опубликования закона с установленными ставками, представители бизнеса настаивали, новая система здравоохранения дополнительная налоговая нагрузка. В результате, в новом законопроекте «Об обязательном социальном медицинском страховании» снижены и уже в эту пятницу начнутся общественные обсуждения вносимых поправок.

На данный момент ставки взносов в законопроекте представляют собой следующее:

С 1 января 2018 г государство будет отчислять за социально-незащищенные слои населения 3,75%, с 2018 г. - 4%, с 2023 г. - 6%.

Взносы работодателей за работников могут составить 1% с 1июля 2017 г. с доведением этого показателя до 3% с 2022 г.

Взносы индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, подлежащие уплате в фонд, составят с 1 июля 2017 г. - 5%.

Взносы неактивного населения и иных лиц, в т.ч. самостоятельно занятых, а также граждан республики выехавших за пределы РК (за исключением выехавших на ПМЖ) составят с 1 января 2018 года - 5% от 1 МЗП

Сколько это в реальных цифрах журналистам рассказала Председатель Правления некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» Елена Бахмутова.

«Не секрет, что большие расходы здравоохранения идут на льготные категории - дети, инвалиды, пенсионеры, - сказала она. - За них страховку платит государство от 3,75% до 4-5%. Возьмем условия 2019 года. Сколько будет платить государство, это на тот момент составит 4% от средней заработной платы за предыдущих года (так в законе написано) - это 2016-2017 гг. В год государство будет платить за одного льготника 71 тыс. тг., - привела она цифры. - Самозанятые без официального дохода - 17 тыс. в год, это 5% от МЗП. ИП, нотариусы и т.д. будут платить 5% от 2х МЗП, это 35 500 тг., работники будут платить 1% от своей заработной платы, но как вы знаете, это в пределах 15-кратного МЗП, я беру среднюю зарплату по прогнозам на 2019 год. Это 51 тыс.»

«А сколько будут платить работодатели, которые подняли столько шума о налоговой нагрузке? От средней ЗП они будут платить 1,5% в год, в исчислении это 30 550 тг. Ну, даже взять если верхнюю границу в 15 МЗП, то их размер не превысит 72 тыс. Поэтому, когда мы слышим подход, ах мы много платим, большая нагрузка на бизнес, я предлагаю всегда переходить к цифрам. Государство будет платить не меньше» - подытожила Бахмутова.

Снижение процентных ставок, по просьбе бизнеса, отразится на реализуемых программах системой обязательного медицинского страхования.

«В силу того, что мы пошли навстречу предпринимателям и снизили процентную ставку по выплатам, финансовая собираемость в фонде уменьшилась и мы некоторые свои инициативы, в т.ч. по полному охвату высокими технологиями будем вводить поэтапно, - рассказал Биртанов. - Режим каких-то лимитов будет, будет какая-то очередность по кардиохирургии, эндо протезированию, нейрохирургии».

Биртанов и Бахмутова также рассказали и о финансовом устройстве Фонда и принципе его работы. По их словам, активы фонда отделены от собственных средств фонда по аналогии с пенсионной системой, хранятся они в Нацбанке и больше нигде, а расходуются только на оплату медицинских услуг по заключенным договорам с поставщиками. Формируются активы из отчислений, взносов и пени, плюс предусматривается инвестиционный доход. А для того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость фонда, создается резерв.

«Сейчас предполагается, что он (резерв - от авт.) будет составлять порядка 3% от активов (пакет ОСМС в 2018 году будет примерно 680 млрд. тг. 3% это 24 млрд. тг.), - пояснила Бахумтова. - Это резерв на непредвиденные случаи - техногенные катастрофы, социальные катаклизмы. Расходоваться они будут в соответствии с установленным правительством порядке».

Эти 3% будут инвестироваться Нацбанком без участия Фонда. Собственные средства организации будут формироваться за счет комиссионного вознаграждения от размера активов.

На вопрос: «А можно ли не инвестировать, потому как на слуху случаи неграмотного использования народных денег» Бахмутова ответила:

«Набор финансовых инструментов достаточно прост, это, как правило, государственные ценные бумаги. Не инвестировать можно, но я как финансист профессиональный, не очень понимаю почему если деньги могут приносить доход, размещаясь в безрисковых инструментах (государственные бумаги), этот доход не может быть получен и направлен на оказание медицинских услуг населению. Потому что доход, который поступает, будет относиться к активам фонда, и будет расходоваться только на оплату медуслуг населению. Доверять Нацбанку стоит и правительству, иначе сложно вообще кому-нибудь доверять» - сказала Бахмутова

Татьяна Ковалева, Астана