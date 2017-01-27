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В Шымкенте осуждены члены ОПГ за незаконную сдачу тестирования на госслужбу

27 января 2017, 17:43

Их клиентами в основном были выпускники вузов, мечтающие занять место на госслужбе.


В Шымкенте вынесли приговор участникам ОПГ, которые сдавали тесты за претендентов на государственную службу.

В октябре прошлого года Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Южно-Казахстанской области выявлены и задержаны члены организованной преступной группы, которые сдавали тестирование вместо выпускников вузов, которые мечтали попасть на государственную службу.

На скамье подсудимых оказались сразу 19 человек.

Как стало известно, лидеры и участники группировки изготавливали поддельные документы и шли сдавать тестирование.

Их клиентами в основном были выпускники вузов, мечтающие занять место на госслужбе.

Как рассказал судья Аль-Фарабийского районного суда Еркин Оспанов, все участники ОПГ «были безработными, но умными».

«Руководители ОПГ находили грамотных людей и привлекали к себе. За прохождение каждого теста с клиентов брали от 2 до 3 тысяч долларов. Свои услуги они оказывали по всей стране», - добавил Еркин Оспанов. Судебный процесс начался в октябре прошлого года. За несколько лет преступной группе удалось трудоустроить незаконным путем 148 человек.

В итоге руководитель ОПГ приговорен к 7 годам колонии общего режима с конфискацией имущества.

«Организатор ОПГ приговорен по ст. 262 ч. 1 УК РК «Создание ОПГ и руководство ей», он также осужден на 7 лет колонии общего режима с конфискацией имущества. Шестеро подсудимых осуждены по ст. 262 ч. 2 к 5 годам колонии общего режима с конфискацией имущества», - сообщил судья. Еще 11-ти подсудимым удалось избежать наказания.

Их действия были расценены как проступок, и после него прошло больше года.

Источник: 24kz
Фото: Altaynews.kz

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