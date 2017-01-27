На выходных погода ожидается преимущественно пасмурная - синоптики
27 января 2017, 17:53
Прогноз погоды на 28-30 января 2017 года.
Быстро меняющиеся атмосферные процессы приводят к стремительной смене погоды. Вот и предстоящие выходные дни, как и начало следующей недели, Казахстан будет находиться под влиянием чередующихся атмосферных фронтов и антициклона. Погода ожидается преимущественно пасмурная, с осадками и кратковременным прояснением, сообщает РГП Казгидромет.
В западных и центральных областях ожидается повышение температуры воздуха, в северных понижение, на востоке и юге повышение и вновь похолодание. В целом же температура сохранится выше нормы, за исключением запада, там она будет около и ниже нормы на 2-3ºС.
Более подробный прогноз погоды смотрите здесь
Фото: foto-tula.ru
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