На выходных погода ожидается преимущественно пасмурная - синоптики

Быстро меняющиеся атмосферные процессы приводят к стремительной смене погоды. Вот и предстоящие выходные дни, как и начало следующей недели, Казахстан будет находиться под влиянием чередующихся атмосферных фронтов и антициклона. Погода ожидается преимущественно пасмурная, с осадками и кратковременным прояснением , сообщает РГП Казгидромет.





В западных и центральных областях ожидается повышение температуры воздуха, в северных понижение, на востоке и юге повышение и вновь похолодание. В целом же температура сохранится выше нормы, за исключением запада, там она будет около и ниже нормы на 2-3ºС.





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