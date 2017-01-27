Конгресс США попросил остановить создание космических роботов

Несколько политиков из Палаты представителей США считают, что DARPA конкурирует с государственной компанией Orbital ATK в вопросах создания космических роботов.

Несколько законодателей из Палаты представителей США попросили Агентство перспективных исследований (DARPA) прекратить создание космических роботов. Их проектируют и создают для использования на орбите во время ремонта и обслуживания космических станций и аппаратов. Свою просьбу законодатели мотивировали "Национальной космической политикой США", её положения запрещают частным компаниям конкурировать с государственными при создании космических технологий, сообщает Лайф со ссылкой на Breaking Defense.

В апреле 2016 года DARPA запустила программу разработки космических роботов для ремонта спутников. В рамках этого проекта, который назвали RSGS планируется создать всего одного робота-демонстратора технологий, который полетит в космос в 2021 году. Предполагается, что он сможет очень многое: перемещать солнечные панели спутников, развертывать заклинившие антенны, переводить спутники на другую орбиту, устанавливать на них новое оборудование.

По мнению законодателей из Палаты представителей США, программа RSGS конкурирует с проектом Orbital ATK, государственной конторы, которая уже создаёт свой вариант подобного космического робота. Их проект называется Vivisat, а запустить робота предполагается уже в 2018 году, и в 2019 закончить испытания. Однако, если выяснится, что DARPA реально конкурирует с Vivisat, им может быть запрещено продолжать исследования.

Созданием космических роботов озаботилось и NASA. Они планируют привлечь к их разработке частные компании и уже создают технические задания для будущих разработок. В слчае если частная компания является субподрядчиком, то правила "Национальной космической политикой США" на неё не распространяются.