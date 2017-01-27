В ДВД Акмолинской области подвели итоги года

Первый заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Марат Демеуов встретился с личным составом Департамента внутренних дел Акмолинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

26 января полицейские региона подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2016 год. В расширенном совещании под председательством первого заместителя министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Марата Демеуова приняли участие руководители областного аппарата ДВД и территориальных подразделений.

О деятельности полицейского ведомства за прошедший год в докладе сообщил начальник ДВД полковник полиции Ержан Саденов. Принятыми мерами стражей порядка снижено количество преступлений практически по всем видам, улучшена раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, ее процент составил 79,6%, в том числе тяжких видов - 77,7% и особо тяжких – 94,5%.

Реализуя принцип неотвратимости наказания, акмолинские оперативники в 2016 году задержали 127 уголовных преступников, 37 из них разыскивались за совершение тяжких видов преступлений - это убийства, разбойные нападения, изнасилования, вымогательства и грабежи.

Между тем, большую часть всех зарегистрированных преступлений составляют кражи чужого имущества, порядка 60% от общего числа, а потому борьбе с данным видом преступлений уделено особое внимание. К слову, в ходе совещания генерал-лейтенант полиции Марат Демеуов выступил с инициативой объявить 2017 год годом борьбы с кражами чужого имущества, активизировать профилактическую работу с населением, усилить контроль за лицами, состоящими на учетах в полиции. При этом в сельской местности, где животноводство является основной отраслью развития региона, необходимо обратить внимание на предупреждение фактов скотокрадства.

«... В текущем году Министерством внутренних дел внесены предложения об усилении уголовной ответственности за неоднократные совершения имущественных преступлений, кроме того, примирение сторон может быть принято только один раз... Необходимо еще раз пересмотреть все направления действующей Программы по противодействию кражам чужого имущества на 2015-2017 годы и наметить конкретные мероприятия...», - подчеркнул Марат Ганович.

Что касается наркопреступлений, то необходимо отметить, что в текущем году полицейские выявили 149 фактов сбыта наркотических средств, что на 9 фактов выше показателя 2015 года, из незаконного оборота изъято более 685 килограммов различных наркотических средств.

Большую помощь в раскрытии преступлений и установлении подозреваемых, несомненно, оказывают криминалисты. Экспертами проведено более 8 тысяч осмотров мест происшествия, использование криминалистических учетов и исследований способствовало раскрытию более 2200 преступлений. Свою эффективность доказала и действующая в ДВД одорологическая лаборатория.

В 2016 году полицейскими выявлено более 169 тысяч административных правонарушений, в том числе порядка 129 тысяч нарушений ПДД, более 3600 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

На особом контроле – профилактика преступлений с применением оружия, на сегодняшний день более 500 владельцев оружия привлечены к административной ответственности за нарушение правил хранения, из незаконного оборота изъято более 400 единиц оружия.

В прошлом году Акмолинскую область посетили более 32 тысяч иностранцев, 4 тысячи из которых были привлечены к ответственности за нарушения миграционного законодательства РК.

В рамках оперативного совещания с докладами также выступили руководители ведущих служб ДВД и начальники территориальных подразделений.

В завершение мероприятия первый замминистра Марат Демеуов довел до личного состава Приказ Министра внутренних дел о необходимости более тесного взаимодействия участковых инспекторов полиции на местах и сотрудников оперативных подразделений при обмене информации и проведении специальных мероприятий. Разъяснил последние изменения в казахстанское законодательство, поставил перед акмолинской полицией конкретные задачи, направленные на укрепление безопасности и обеспечение правопорядка, при этом акцентировал внимание на открытости и прозрачности деятельности ведомства, повышении уровня доверия населения к работе органов внутренних дел.

«… В минувшем году вами была проделана большая работа, поручения Главы государства и Министерства внутренних дел в целом выполнены. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы наступивший 2017 год стал еще более результативным…», - подчеркнул в заключение генерал-лейтенант полиции Марат Демеуов.