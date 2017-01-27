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ДЧС Павлодарской области спасли женщину из реки Иртыш

27 января 2017, 19:01

В воду женщина, по сообщению ДЧС, прыгнула сама.


Спасатели Павлодарской области спасли женщину, которая попала в реку Иртыш, передает Zakon.kz со ссылкой на оперативно-спасательный отряд ДЧС Павлодарской области.

26 января в 14.45 часов на пульт 112 поступила информация о том, что с территории лодочной станции, находящейся в микрорайоне Лесозавод в городе Павлодаре, женщина ушла по кромке льда в сторону реки Иртыш и прыгнула в воду.

К месту происшествия были направлены две оперативные группы Оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области: на моторной лодке три спасателя и аварийно-спасательная машина с четырьмя спасателями. По прибытию на место было установлено, что женщина уже находилась в воде.

Спасатели Фургонов А., Карпуков А. и Талызин С. барахтающуюся в воде женщину обнаружили в 700-800 метрах вниз по течению от места происшествия.

С берега по льду к лодке направились Хазов В., Ибраев К. и Заболотский А. и совместными усилиями доставили пострадавшую на берег. Медицинский работник – спасатель Фургонов А. оказал женщине первую доврачебную медицинскую помощь, после чего женщина была передана сотрудникам скорой медицинской помощи.



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