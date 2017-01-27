В Караганде обсудили политические реформы и изменения в Конституции РК

В Караганде прошло собрание областного актива по обсуждению политических реформ и конституционных изменений, предложенный Президентом РК.

Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков отметил, что нынешнее обращение Президента ответило на многие вопросы, которые стояли перед обществом и государством.

- Добровольная передача действующим Главой государства компетенции ветвям власти - это очень редкое явление в политической жизни мирового сообщества. Очевидно, что запланированные изменения в Конституцию станут поворотным моментом в деле совершенствования демократических процессов в нашей стране и, в целом, развития нашего государства, - сказал в своем выступлении Нурмухамбет Абдибеков.

Кроме того, аким области подчеркнул, что обращение Главы государства не только дает четкие ориентиры для работы в условиях кризиса и в посткризисный период, но и обладает мощной вдохновляющей и консолидирующей силой, которая позволит Казахстану сохранить свои позиции в мировом сообществе. А также Нурмухамбет Абдибеков призвал жителей Карагандинской области приложить всю свою энергию, все свои знания и опыт, чтобы успешно решить задачи, поставленные Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в Специальном обращении к народу Казахстана.

В ходе обсуждения конституционных реформ, предлагаемых Президентом РК, также высказались представители Ассамблеи народа Казахстана и профсоюзов.

В завершение встречи Нурмухамбет Абдибеков призвал всех присутствующих не остаться равнодушными к судьбе своей страны, изучить предлагаемые изменения, а также поручил акимам городов и районов, областным управлениям организовать широкую разъяснительную работу.