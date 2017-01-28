Умер первый глава ЛНР Валерий Болотов

По предварительной версии, у него случился инфаркт, но пока точной информации нет.

Общественный, военный и политический деятель самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов скончался на 47-м году жизни, сообщило агентство "Новороссия" со ссылкой на источники в Союзе добровольцев Донбасса. Об этом пишет РИА Новости

Как сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству ЛНР, Болотов умер в своей квартире в Москве. "По предварительной версии, у него случился инфаркт, но пока точной информации нет", — сказал собеседник агентства.

В последнее время у Болотова были проблемы с сердцем, рассказал РИА Новости первый председатель совета министров Донецкой народной республики Александр Бородай, отметив, что не знает причину смерти экс-главы ЛНР.

В апреле 2014 года, после госпереворота на Украине, Болотов открыто призвал противостоять новым киевским властям. Во время протестов на юго-востоке страны он участвовал в захвате здания СБУ в Луганской области, где был провозглашен "народным губернатором".

В мае Болотова избрали главой ЛНР, но спустя несколько месяцев, в августе, он подал в отставку из-за ранения.

В последнее время он занимался организацией гуманитарной помощи ЛНР.

Фото © РИА Новости. Владимир Трефилов