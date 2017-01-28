Итальянский пенсионер три года рассылал героям новостей письма с фекалиями

С чем связано недовольство пенсионера жизнью, неясно, но известно, что ранее он работал в Милане регулировщиком движения.

Итальянский пенсионер за три года разослал 10 тысяч писем с фекалиями политикам и бизнесменам, сообщает РИА Новости.

70-летний бывший полицейский из Милана ежедневно выражал свой безумный гнев от просмотра телевизора. Жертв – известных политиков, бизнесменов, футболистов и звезд шоу-бизнеса – мужчина подбирал, просматривая выпуски новостей.

В конверт он вкладывал использованную туалетную бумагу, а рядом с адресом дописывал вынесенный им "приговор" — например, "коррупционер", "убийца" или "педофил".

"Любая история, которая появлялась в новостях, становилась для него поводом отправить письмо… У него дома мы нашли книгу с поименным списком тысяч людей, которые получили его послания", — заявил агентству следователь Кармине Мело.

Одними из последних его адресатов стали представители местных властей, которых бывший страж порядка посчитал виновным в гибели людей при сходе лавины на горный отель Rigopiano.

Сейчас пожилой мужчина задержан, как и его сообщница, относившая письма на почту. С 2014 года они успели отправить более 10 тысяч писем, то есть, как считают следователи, в среднем по десять в день.

С чем связано недовольство пенсионера жизнью, неясно, но известно, что ранее он работал в Милане регулировщиком движения.

Фото © AP Photo/ Paolo Santalucia