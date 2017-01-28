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Будни алматинских таксистов: родственник угнал машину автовладельца и поехал таксовать

28 января 2017, 01:52

Мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.


В Алматы вечером в пятницу, 27 января, мужчина угнал автомобиль у родственника и поехал на подработку, сообщает Zakon.kz.

С Райымбека - Байзакова на 102 поступил вызов об угоне автомобиля MitsubishiGalant. Прибыли на место сотрудники полиции, на месте угон подтвердился: владелец вышел из дома и обнаружил пропажу авто. По городу был объявлен план «Перехват». Уже по камерам машину нашли в районе автовокзала «Сайран». Буквально через несколько кварталов оперативно сработавшие сотрудники дорожной полиции задержали угонщика.

Как оказалось, это был родственник автовладельца, который взял машину без спроса и поехал таксовать. По пути он успел подобрать одного человека, после взял второго. Ничего не подозревающие пассажиры были шокированы, когда машину стали зажимать с нескольких сторон полицейские. Они стали невольными свидетелями возможного преступления – и не попали в итоге туда, куда собирались ехать.

На месте задержания водитель громко возмущался, звонил родственнику и кричал, зачем на него заявили. При этом он активно щелкал семечки. У полицейских возникло подозрение, что он находится в состоянии опьянения. Ему обязательно предстоит медицинское освидетельствование.

Водитель доставлен в отделение полиции Алмалинского района, туда же доставлен и автомобиль.


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