В субботу в Казахстане сохранится неустойчивая погода
28 января 2017, 06:00
Местами ожидается усиление ветра, метель, туман, гололед.
На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, в Южных областях осадки, сообщаетZakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается усиление ветра, метель, туман, гололед.
В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской областях местами ожидается туман.
В Жамбылской области местами-туман, гололед, ночью и утром усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с. В Южно-Казахстанской области местами-туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангыстауской области местами ожидается туман, гололед. В Актюбинской области местами-низовая метель. В Костанайской, Карагандинской областях местами- низовая метель, туман.
В Алматы днем 0° облачно.
В Астане днем -6° преимущественно облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: www.nexplorer.ru
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