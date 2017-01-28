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В Павлодаре после пребывания в пансионате для престарелых пенсионерка получила травмы

28 января 2017, 06:22

У родственницы сломан большой палец левой руки, на лице синяки, повреждено правое плечо.


После пребывания в павлодарском пансионате дома для престарелых у 79-летней пенсионерки сломан палец и ушиблено плечо, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Как рассказала дочь пострадавшей, проводник поезда Галина Михайлова, ее срочно вызвали на работу. Не найдя никого с кем можно было оставить 79-летнюю мать Юлию Павышеву, она вынуждена была разместить ее в пансионате «Алтын уакыт» на три дня.

Вернувшись и увидев, в каком состоянии находится ее мать, Галина пожалела об этом – у родственницы сломан большой палец левой руки, на лице синяки, повреждено правое плечо. Как рассказали представители центра, бабушка упала ночью с кровати, однако родные не верят, что вследствие падения можно получить такие травмы.

"Судя по травмам, мою маму кто-то толкнул или ударил. Это подтвердил и знакомый врач. Мы уже подали заявление на судмедэкспертизу. Выяснять, что было на самом деле, будут компетентные органы", - рассказала Галина Михайлова.

По словам руководителя пансионата общественного объединения инвалидов реабилитационного центра «Самал» Людмилы Яценко, вина их работницы заключается только в том, что та своевременно не вызвала скорую помощь.

"Бабушка ночью упала с кровати, ее подняли, положили. Дежурный соцработник при осмотре не заметила ничего серьезного и не вызвала скорую помощь. На следующий день бабушку накормили завтраком, пришла медсестра и увидела, что у нее началась отечность в месте удара, вызвала скорую, ее отвезли в больницу, оказали необходимую помощь и отпустили домой. Наши врач и медсестра ежедневно ходят, наблюдают за ее здоровьем. Юлия Павышева страдала всякими старческими заболеваниями, в том числе у нее нарушена координация движений. У бабушки начал слезиться один глаз, но неизвестно является ли это результатом травмы или нет. Мы купили и капаем капли для прекращения слезливости. Медсестра как раз поехала на перевязку, отечность сходит, ранка заживает. Виновный сотрудник отстранен от работы, готовится приказ на ее увольнение. Досудебное расследование вроде прекращено", - комментирует Людмила Яценко.

Между тем, по информации пресс-службы областного ДВД, Галина Михайлова подала заявление в полицию, назначена экспертиза. По данному факту начато досудебное расследование.

Фото: pavlodarnews.kz

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