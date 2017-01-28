Президент Кыргызстана подписал новую Конституцию
28 января 2017, 06:47
Перед подписанием Указа об обнародовании официального текста Конституции Кыргызской Республики Президент Алмазбек Атамбаев выступил с речью.
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев 27 января, в ходе торжественной церемонии подписал Указ об обнародовании официального текста Конституции Кыргызской Республики, сообщает "КыргызКабар".
В торжественной церемонии подписания приняли участие спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков, Премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков, председатель Верховного суда КР Айнаш Токбаева, председатель Конституционной Палаты Верховного суда Эркинбек Мамыров, лидеры фракций, инициировавших поправки в Конституцию, вице-спикеры Жогорку Кенеша, председатели комитетов Жогорку Кенеша, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики Раимберди Дуйшенбиев, генеральный прокурор КР Индира Джолдубаева, председатель Счетной палаты КР Улукбек Марипов, вице-премьер-министры КР.
Перед подписанием Указа об обнародовании официального текста Конституции Кыргызской Республики Президент Алмазбек Атамбаев выступил с речью.
Фото: КыргызКабар
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