Сомалийцы начали рубить чехов клюшками на ЧМ по русскому хоккею

Судья по итогам столкновения выписал две красных карточки и ещё две синих, означающих удаление на 6 минут.

В четвертьфинальном матче второго дивизиона Чехия — Сомали (19:0) африканские спортсмены на 55-й минуте спровоцировали небольшое ледовое побоище, сообщает Life.ru.





Отметим, что клюшки применяли исключительно африканские хоккеисты, размахивая ими словно топорами. Чехи, имеющие шайбистскую подготовку, использовали корпус и руки и вообще были настроены более миролюбиво.





Сомалийцы после выяснения отношений с соперниками ещё и успели потолкаться между собой.





Судья по итогам столкновения выписал две красных карточки и ещё две синих, означающих удаление на 6 минут.

Сборная Сомали появилась на свет в 2014 году из беженцев, проживающих в шведском городке Бурленге. Инициаторами идеи создания африканской сборной стали спортивные функционеры скандинавской страны, желавшие расширить географию вида спорта. Большинство матчей сомалийские хоккеисты проигрывают с разницей в 20 мячей и за несколько лет, как показывает видео, не очень-то научились стоять на коньках.

До этого темнокожие мастера клюшки и мяча успели схлестнуться в другом матче чемпионата с китайцами.





Фото: staylive.se