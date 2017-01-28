Сомалийцы начали рубить чехов клюшками на ЧМ по русскому хоккею
28 января 2017, 07:04
Судья по итогам столкновения выписал две красных карточки и ещё две синих, означающих удаление на 6 минут.
В четвертьфинальном матче второго дивизиона Чехия — Сомали (19:0) африканские спортсмены на 55-й минуте спровоцировали небольшое ледовое побоище, сообщает Life.ru.
Отметим, что клюшки применяли исключительно африканские хоккеисты, размахивая ими словно топорами. Чехи, имеющие шайбистскую подготовку, использовали корпус и руки и вообще были настроены более миролюбиво.
Сомалийцы после выяснения отношений с соперниками ещё и успели потолкаться между собой.
Судья по итогам столкновения выписал две красных карточки и ещё две синих, означающих удаление на 6 минут.
Сборная Сомали появилась на свет в 2014 году из беженцев, проживающих в шведском городке Бурленге. Инициаторами идеи создания африканской сборной стали спортивные функционеры скандинавской страны, желавшие расширить географию вида спорта. Большинство матчей сомалийские хоккеисты проигрывают с разницей в 20 мячей и за несколько лет, как показывает видео, не очень-то научились стоять на коньках.
До этого темнокожие мастера клюшки и мяча успели схлестнуться в другом матче чемпионата с китайцами.
Фото: staylive.se
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