В Индии девушка серпом отрезала пенис своему ухажеру
28 января 2017, 07:17
Ревнивая девушка отсекла ему половой орган, когда узнала, что у ее ухажера появилась новая и социально близкая ему избранница.
Полиция города Наугаван-Даршен-Сингх штата Мадхья-Прадеш в Индии выясняет обстоятельства нападения на молодого мужчину, которого искалечила его возлюбленная, сообщает Newsru.com.
Ревнивая девушка отсекла ему половой орган, когда узнала, что у ее ухажера появилась новая и социально близкая ему избранница.
20-летняя злоумышленница пригласила потерпевшего к себе домой под предлогом секса. Затем она надела повязку на глаза своего ухажера, схватила серп и отчленила гениталии возлюбленного, пишет The Daily Mail.
Пострадавшему удалось добраться до своего дома. Через некоторое время мужчину обнаружили в спальне его родители. Они отвезли раненого в больницу, причем молодой человек не стал рассказывать об обстоятельствах получения страшной травмы.
Врачам мужчина заявил, что якобы сам отрезал себе гениталии.
Известно, что любовный роман подозреваемой и потерпевшего, которые проживали по соседству, длился около четырех лет. Однако кастовые ограничения мешали им пожениться. Когда же возлюбленный стал планировать свадьбу с другой девушкой, равной ему по социальному положению, подозреваемая решила отомстить.
В настоящий момент предполагаемая преступница заключена под стражу по обвинению в покушении на убийство. У нее изъят серп и отрезанный пенис. Местные источники утверждают, что пришить его обратно вряд ли удастся.
За последний год это уже второй случай кровавой расправы с отрезанием мужского достоинства в данной области. В феврале 2016 года 30-летняя женщина отрезала пенис у 22-летнего шурина, который якобы пытался ее изнасиловать. Позднее пострадавший повесился.
Фото: ВикиВоины
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