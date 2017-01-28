Центральные улицы Тараза перекроют во время проведения Эстафеты огня
28 января 2017, 07:42
Старт определен от Дома Дружбы в археологическом парке «Древний Тараз».
В департаменте внутренних дел Жамбылской области рассказали о мерах обеспечения общественного порядка в день проведения в Таразе регионального этапа Эстафеты огня XXVIII Всемирной зимней Универсиады-2017, передает МИА «Казинформ».
«В целях обеспечения общественного порядка и безопасности, своевременного предупреждения, пресечения преступлений и противоправных действий в период проведения в г. Таразе мероприятия «Эстафета Огня», посвященного проведению Универсиады-2017, 28 января с 09.00 до 13.00 будут перекрыты дороги города от культурно-исторического центра «Древний Тараз» по пр. Толе би (площадь возле памятника Жамбылу Жабаеву) до Дворца спорта «Тараз-Арена» по ул. Таукехана», - пояснили в пресс-службе ДВД Жамбылской области.
По информации облуправления физической культуры и спорта, маршрут Эстафеты огня составит 12 километров. Старт определен от Дома Дружбы в археологическом парке «Древний Тараз». Затем факелоносцы по пр. Толе би направятся к центральной площади «Достык», пробегут мимо университетов ТИГУ, ТарГУ и ТарГПИ, где их будут встречать студенты, минуют Парк Первого Президента и проследуют к монументу 550-летия Казахского ханства. Финишируют у Дворца спорта «Тараз-Арена».
Напомним, с 29 января по 8 февраля в Алматы пройдут игры XXVIII Всемирной зимней Универсиады. Тараз стал последним городом Казахстана, в котором Эстафета огня пройдет 28 января, в канун открытия игр.
Фото: Центр информации
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