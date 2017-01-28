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США сделают интервью на визу обязательным и создадут биометрическую систему

28 января 2017, 08:05

Министерству внутренней безопасности поручено ускорить создание и введение в строй биометрической системы.


США введут обязательные интервью на получение виз и ускорят создание биометрической системы по контролю над въезжающими в США, говорится в опубликованном в пятницу указе президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

В частности, госдепартаменту поручено немедленно отменить программу, которая позволяла гражданам некоторых стран в ряде ситуаций не проходить собеседование в консульском учреждении США перед получением визы.

Министерству внутренней безопасности поручено ускорить создание и введение в строй биометрической системы отслеживания перемещения всех людей, пересекающих границу США.

Фото: Fotolia/ weim

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