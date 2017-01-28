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Умер актер поттерианы Джон Херт

28 января 2017, 08:42

Джон Херт, британский актер, умер на 78-м году жизни.


Британский актер Джон Херт умер в возрасте 77 лет, сообщает РБК.

Причина смерти не называется.

В июне 2015 года Херт объявил, что у него был диагностирован рак поджелудочной железы. Он отмечал, что проходит лечение и «испытывает более, чем оптимизм, относительно удовлетворительного результата».

В октябре того же года актер сообщил, что рак был успешно излечен.

Актер наиболее известен своими ролями в фильмах «Чужой», «Голый чиновник», а также «Человек-слон». Херта дважды номинировали на премию «Оскар». Кроме того, Херт сыграл в фильмах «Полуночный экспресс», «Хеллбой: Герой из пепла», «V — значит Вендетта», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», а также в ряде фильмов «Гарри Поттер».

Он дважды номинировался на пермию «Оскар».

Фото: LiveJournal

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