Умер актер поттерианы Джон Херт
28 января 2017, 08:42
Джон Херт, британский актер, умер на 78-м году жизни.
Британский актер Джон Херт умер в возрасте 77 лет, сообщает РБК.
Причина смерти не называется.
В июне 2015 года Херт объявил, что у него был диагностирован рак поджелудочной железы. Он отмечал, что проходит лечение и «испытывает более, чем оптимизм, относительно удовлетворительного результата».
В октябре того же года актер сообщил, что рак был успешно излечен.
Актер наиболее известен своими ролями в фильмах «Чужой», «Голый чиновник», а также «Человек-слон». Херта дважды номинировали на премию «Оскар». Кроме того, Херт сыграл в фильмах «Полуночный экспресс», «Хеллбой: Герой из пепла», «V — значит Вендетта», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», а также в ряде фильмов «Гарри Поттер».
Он дважды номинировался на пермию «Оскар».
Фото: LiveJournal
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