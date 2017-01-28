Умер актер поттерианы Джон Херт

Британский актер Джон Херт умер в возрасте 77 лет, сообщает РБК





Причина смерти не называется.





В июне 2015 года Херт объявил, что у него был диагностирован рак поджелудочной железы. Он отмечал, что проходит лечение и «испытывает более, чем оптимизм, относительно удовлетворительного результата».





В октябре того же года актер сообщил, что рак был успешно излечен.





Актер наиболее известен своими ролями в фильмах «Чужой», «Голый чиновник», а также «Человек-слон». Херта дважды номинировали на премию «Оскар». Кроме того, Херт сыграл в фильмах «Полуночный экспресс», «Хеллбой: Герой из пепла», «V — значит Вендетта», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», а также в ряде фильмов «Гарри Поттер».





Он дважды номинировался на пермию «Оскар».



