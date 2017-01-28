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Новости за сегодня

Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам приватизации объектов республиканской собственности

 

В ходе совещания обсужден ход реализации дорожных карт на 2016 - 2020 годы по передаче в конкурентную среду двенадцати объектов республиканской собственности, а также трех крупных объектов АО «НУХ «Байтерек» и трех объектов АО «КазАгро».

По итогам совещания Премьер-Министр поручил государственным органам и национальным управляющим холдингам ускорить выработку конкретных подходов по ТОПовым объектам.  

Справочно: Напомним, согласно Плана приватизации на 2014 - 2020 годы для передачи в конкурентную среду будут выставлены 1040 объектов второй волны приватизации, в том числе на 2014- 2017 годы 718 объектов, из которых уже реализовано 400.

 

28 января 2017, 08:51
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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