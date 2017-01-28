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Ерболат Досаев провел встречу с делегацией МВФ

 

АО «НУХ» Байтерек», 27 января. Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболат Досаев провел встречу с заместителем директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда Марком Хортоном.

Ерболат Досаев ознакомил представителей МВФ с основными направлениями работы Холдинга и его дочерних организаций. В их числе - диверсификация экономики путем развития крупных индустриальных и инфраструктурных проектов, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие жилищного строительства, а также трансферт технологий, инноваций и поддержка экспорта.

Говоря о роли Холдинга «Байтерек» в диверсификации экономики, Ерболат Досаев отметил участие группы компаний Холдинга в реализации государственных программах инфраструктурного развития «Нұрлы жол» и индустриально-инновационного развития Казахстана. АО «Банком Развития Казахстана» утверждена собственная программа финансирования проектов второй пятилетки программы индустриализации (2015-2019 гг.). По итогам 2016 года было одобрено 19 проектов на сумму 224,6 млрд. тенге.

Стороны также отметили работу АО «ФРП «Даму» по поддержке малого и среднего предпринимательства. На начало 2017 года по госпрограмме «Нұрлы жол» был профинансирован 461 проект на 84.8 млрд. тенге. Наряду с ней, отметил глава Холдинга, «одной из самых эффективных программ по поддержке отечественных предпринимателей является «Дорожная карта бизнеса-2020».

Наряду с поддержкой новых отраслей экономики и развитием инноваций Ерболат Досаев также рассказал о поддержке экспортной деятельности казахстанский компаний через инструменты АО «КазЭкспортГарант».

Ерболат Досаев также проинформировал делегацию МВФ о работе Холдинга по строительству арендного и кредитного жилья по госпрограмме «Нұрлы жол», а также сообщил, что «Холдинг «Байтерек» будет основным финансовым оператором реализации программы жилищного строительства «Нұрлы Жер».

 

 

28 января 2017, 09:00
Источник, интернет-ресурс: АО «НУХ «Байтерек»

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