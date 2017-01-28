Бразилия подтвердила смерть 42 человек от желтой лихорадки
28 января 2017, 09:15
Всего было проанализировано 107 подозрительных летальных исходов.
Министерство здравоохранения Бразилии в пятницу подтвердило 42 случая гибели людей от желтой лихорадки за последние недели, сообщает РИА Новости.
В распространенном ведомством сообщении отмечается, что всего было проанализировано 107 подозрительных летальных исходов, и по 42 из них был дан положительный ответ – люди умерли от последствий этой болезни.
Еще по 65 случаям анализы продолжаются.
Что касается случаев заболевания, то сейчас зарегистрированы 555 больных с симптомами, которые могут свидетельствовать о желтой лихорадке, из них у 86 уже подтвержден этот диагноз, отмечает канал Telesur.
Вспышка болезни была отмечена несколько недель назад в штате Минас-Жерайс, после чего она перекинулась на другие штаты страны.
Желтая лихорадка — острое вирусное заболевание. Ее возбудитель переносится комарами. Заболевание распространено в тропических и субтропических странах и характеризуется высокой температурой тела, тяжелым общим состоянием, кровотечениями в полости рта, желудка и кишечника, поражением печени и почек, желтухой. Желтая лихорадка относится к особо опасным инфекциям с высоким процентом смертельных исходов.
Фото: Fotolia/ kasto
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