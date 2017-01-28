Бразилия подтвердила смерть 42 человек от желтой лихорадки

В распространенном ведомством сообщении отмечается, что всего было проанализировано 107 подозрительных летальных исходов, и по 42 из них был дан положительный ответ – люди умерли от последствий этой болезни.





Еще по 65 случаям анализы продолжаются.





Что касается случаев заболевания, то сейчас зарегистрированы 555 больных с симптомами, которые могут свидетельствовать о желтой лихорадке, из них у 86 уже подтвержден этот диагноз, отмечает канал Telesur.





Вспышка болезни была отмечена несколько недель назад в штате Минас-Жерайс, после чего она перекинулась на другие штаты страны.



