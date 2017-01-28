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Новости за сегодня

Личный кабинет по медстрахованию будет полностью функционировать к 2018 году

 

Личный кабинет является частью электронной системы здравоохранения РК.

Система «Личный кабинет» для пользователей системы обязательного медстрахования (ОСМС) будет полностью функционировать к 1 января 2018 года. Об этом сообщила председатель правления НАО «ФСМС» Елена Бахмутова перед началом общественных слушаний по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы», передает Kazpravda.kz.

«Система находится на этапе тестирования. Этим занималось МЗСР, это часть электронной системы здравоохранения. Время у нас еще есть, бояться того, что мы не успеем, не следует. Сейчас мобилизованы все необходимые ресурсы. Думаю, что к тому времени, когда гражданам будет необходимо все это проверить, к 1 января 2018 года, система будет полностью функционировать. «Личный кабинет» - это рабочее название. Как фонд, мы тоже будем полностью интегрироваться с электронными системами здравоохранения, которые присутствуют в Минздраве, и будут дальше дорабатываться», - сказала Бахмутова.

Отметим, что подробно о системе ОСМС Елена Бахмутова рассказала в своем интервью.

 

28 января 2017, 09:09
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Казахстанская правда»

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