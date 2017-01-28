Красный пакет вместо аварийного знака не спас автобус от ДТП в Алматы
28 января 2017, 09:29
Пострадал водитель автобуса, его осмотрели и оставили на месте ДТП.
В Алматы в 6 утра на улице Жанажол произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.
Водитель автобуса ехал на заправку перед сменой по Жанажол в западном направлении. Чуть дальше на обочине стоял ЗиЛ, который сломался еще ночью. Водитель грузовика вместо аварийного знака, оставил пакет, посчитав, что этого будет достаточно.
Из-за густого тумана водитель автобуса увидел стоящий ЗиЛ в самый последний момент. Он попытался вывернуть руль и объехать, но этого не получилось, и автобус протаранил грузовик.
От сильного удара ЗиЛ разворачивает поперек дороги, а автобус выносит через полосу встречного движения на обочину.
Пострадал водитель автобуса, его осмотрели и оставили на месте ДТП.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841432-0dbc6ccfad2084f8c350d231b93dd0b9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...