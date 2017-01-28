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Красный пакет вместо аварийного знака не спас автобус от ДТП в Алматы

28 января 2017, 09:29

Пострадал водитель автобуса, его осмотрели и оставили на месте ДТП.


В Алматы в 6 утра на улице Жанажол произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

Водитель автобуса ехал на заправку перед сменой по Жанажол в западном направлении. Чуть дальше на обочине стоял ЗиЛ, который сломался еще ночью. Водитель грузовика вместо аварийного знака, оставил пакет, посчитав, что этого будет достаточно.

Из-за густого тумана водитель автобуса увидел стоящий ЗиЛ в самый последний момент. Он попытался вывернуть руль и объехать, но этого не получилось, и автобус протаранил грузовик.

От сильного удара ЗиЛ разворачивает поперек дороги, а автобус выносит через полосу встречного движения на обочину.

Пострадал водитель автобуса, его осмотрели и оставили на месте ДТП.

















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