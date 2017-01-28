Глава МИК РК разъяснил норму об обязательной регистрации телефонов

Единая база IMEI-кодов призвана сократить ввоз контрафактных устройств и эффективно бороться с кражей сотовых телефонов.

Процедура регистрации телефонов будет максимально простой и не создаст очередей. Об этом на своей странице в Facebook написал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, сообщает Kazpravda.kz.

В своем посте глава ведомства осветил ряд вопросов по регистрации IMEI-кодов мобильных телефонов.

«Первое - нами создана рабочая группа, которая разрабатывает процедуру регистрации. До конца мая правила будут разработаны и разъяснены гражданам в самой доступной форме. Второе - нами учтен опыт регистрации по месту жительства, поэтому процедура будет максимально простой, не создаст очередей и ажиотажа», - сообщил министр.

Также, по словам Абаева, будет учтен положительный международный опыт создания базы IMEI-кодов, в частности таких стран, как Великобритания, Турция, Азербайджан и других.

«Запуск системы должен серьезно сократить число телефонных краж. Так, после обращения жертвы в полицию украденный телефон может быть заблокирован. Фактически кражи телефонов станут бессмысленными», - написал он.

Также глава МИК РК добавил, что, по данным МВД, в Казахстане ежегодно похищается порядка 60 тыс. телефонов, а процент возврата - менее пяти.

«Более того, в большинстве случаев жертвами краж телефонов являются наши дети. Теперь же у нас будет серьезный инструмент обезопасить их от столкновения с преступниками», - резюмировал Даурен Абаев.

Отметим, что норма о блокировании телефонов, которые не были зарегистрированы в единой базе IMEI-кодов, предусмотрена в Законе РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму». Согласно этому закону, операторы мобильной связи обязаны блокировать телефоны абонентов, которые не были вовремя зарегистрированы. Запрет вводится с 1 июля текущего года.

Напомним, о создании единой базы IMEI-кодов в РК представители МВД РК заявляли в сентябре прошлого года. Позже в МИК РК заявили, что базу IMEI-кодов создадут без физического участия абонентов.