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Новости за сегодня

А.Исекешев поручил доработать комплексный План противопаводковых мероприятий и построить кладбище

 

В рамках 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ главы государства Нурсултана Назарбаева акимат Астаны продолжает работать по принципу «Открытый акимат», сообщает пресс-служба столичного акима.

Еженедельно проходят заседания, где рассматриваются насущные вопросы города. Многие имеют текущий характер. Но, есть и системные задачи, которые находятся на личном контроле Акима.

На заседание акимата было вынесено 2 вопроса. Первый - План противопаводковых мероприятий, второй- строительство городского кладбища. Были заслушаны руководители управлений, Департаментов, ГКП и ТОО ответственных за реализацию Плана противопаводковых мероприятий.

По информации начальника Управления коммунального хозяйства Т.Закарьянова, за зиму 2015-2016 года с территории города было вывезено 2,9 млн.м3. снега, а до конца этого сезона предполагаем вывоз почти 5 млн.м3. Аномальные осадки стали серьезной нагрузкой для городских территорий и бюджета города, усугубили паводковую обстановку.

Акимом города была поставлена задача по доработке Плана противопаводковых мероприятий и даны конкретные поручения:

- Активизировать работу, провести комплексное обследование городских территорий, периметра оз.Мал. Талдыколь в границах Пр. Туран и ул. Сыганак, русла реки Есиль на всей протяженности в границах города Астана (особенно в районе завода Газмашаппаратуры), принять меры по отведению паводковых вод в районе Международного аэропорта, составить ситуационные схемы по каждому вероятному участку подтопления, определить источники финансирования, непосредственных исполнителей работ со всем необходимым шлейфом строительной техники и инертного материала.

Кроме того, было дано поручение департаментам: внутренних дел, экологии, госархконтроля, архитектуры проводить с 1 февраля 2017 года совместные ежедекадные проверки вывоза снега с территорий строительных площадок, объектов образования, здравоохранения, малого и среднего бизнеса на установленные полигоны. «План с внесенными изменениями и дополнениями должен начать работать 1 февраля 2017 года», - заявил градоначальник.

По второму вопросу - в отношении строительства городского кладбища (в районе объездной дороги, между Астраханской и Кокшетауской трассами). Заслушав информацию о реализации указанного проекта, Исекешевым было отмечено что в городе наблюдается дефицит мест захоронения и с учетом социальной значимости данного вопроса было поручено: ускорить начало строительства, обеспечить на строящемся кладбище гражданам города возможность; захоронения ( независимо от вероисповедования),оказания ритуальных услуг, транспортную доступность.

 

28 января 2017, 09:32
Источник, интернет-ресурс: Акимата Астаны

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