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Новости за сегодня

Как пройдет аттестация чиновников корпуса Б

 

Почти 65 тысячам госслужащих предстоит пройти аттестацию в этом году. Каковы особенности предстоящих экзаменов, рассказал руководитель управления прохождения госслужбы агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Ганижан Асанулы.

Аттестация не будет включать в себя вопросы на знание законодательства.

«Важно понимать, что в рамках тестирования не будет правильных и неправильных ответов. Исходя от того как вы будете отвечать, с помощью автоматизированной программы, по результатам прохождения тестирования каждому госслужащему выдадут характеристику. То есть госслужащий должен отвечать искренне. Отвечая на вопросы, он должен будет руководствоваться своими знаниями, опытом, личными качествами», — проинформировал Асанулы.

Аттестация будет состоять из трех этапов: заполнение оценочных листов, тестирование на оценку личных компетенции и собеседование. Сама оценка личных компетенции базируется на три основные группы: эффективность, прозрачность и открытость, а также служение народу.

 

28 января 2017, 09:46
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

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