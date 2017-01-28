Подозреваемый в убийстве алматинского школьника уже имел проблемы с законом

В прошлом году 22-летний Темир Акбердиев (сводный брат погибшего Оркена Азаматулы) совершил кражу на свинцовом заводе.

Охранники поймали его с поличным и вызвали полицейских.

"Обратился местный житель. По его заявлению было возбуждено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан – кража. По подозрению в причастности к данному преступлению был тогда задержан житель Ордабасинского района Южно-Казахстанской области 95-го года рождения. Он же сейчас проходит по делу об убийстве в городе Алматы", - заявила официальный представитель ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.





Правда, тогда 22-летнему парню удалось избежать наказания. Уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон. Сейчас же все пятеро фигурантов по делу об убийстве школьника уже признали свою вину.





Вместе с Темиром Акбердиевым в убийстве Оркена подозреваются его мать Шарипа Акбердиева и сестра Айдана. Также по делу проходят несовершеннолетний Кадыржан Гулямов и водитель - 27-летнй Руслан Муталиев. По данным полицейских, именно на его машине похищали ребенка. Оркен Азаматулы пропал 19 января. Спустя двое суток полицейские нашли тело мальчика на одной из дач на окраине Алматы. По данным следствия, сначала шестикласснику нанесли несколько ударов ножом, а потом задушили.