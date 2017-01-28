В Казахстане назвали худшие суды 2016 года

Председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Елис Абдыкадыров назвал суды с худшими и лучшими показателями отправления правосудия в 2016 году. Об этом он рассказал в ходе расширенного совещания в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Так, по его словам, в 2016 году судами республики было рассмотрено 764 952 дела. Предварительно рассмотрено 9 775 ходатайств против 5 207 в 2015 году. Принято решение по пересмотру судебных актов по 967 ходатайствам, что составляет 9,9%.

«Ухудшение показателей (отправления правосудия - авт.) допустили в силу разных причин Военный суд, суд города Астаны, Акмолинский областной суд, суды Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областей. Тем не менее, следует отметить, что суды города Астаны и Карагандинской области по сравнению с 2015 годом качество отправления улучшили» - отметил Абдыкадыров.

Лучшими были названы суды ЗКО, СКО, Актюбинской, Мангыстауской, Жамбылской областей. Общая оценка качества судопроизводства - судить стали лучше.

При этом, как отметил спикер, граждане Казахстана стали активней пользоваться медиацией. В 2016 году было рассмотрено порядка 20 тыс. дел, заработал институт партисипативной процедуры (заключается в возможности уладить спор до вынесения решения с помощью адвокатов).

«Хотя в прошлом году с применением данной процедуры рассмотрено всего 533 дела, но начало положено, - сказал Абдыкадыров. - Полагаем в будущем будет больше».

«Мотивацией сторон к мирному урегулированию споров с заключениями соглашений на ранней стадии процесса стала государственная пошлина, возвращаемая в местных судах в полном объеме. В судах кассационной инстанции в размере 50% от уплаченной суммы, - продолжил судья. - За 2016 год судами республики по результатам рассмотрения дела оконченных примирительными процедурами возвращены из государственного бюджета пошлина на общую сумму 2 млрд. 191 млн. тг. В тоже время в судах первой инстанции государственная пошлина уплачена в размере 7 млрд. 579 млн. тг., в кассации 1 млрд. 223 млн. тг».

В качестве еще одного позитивного результата работы судов спикер упомянул институт упрощенного судопроизводства, введенного для рассмотрения дел, не представляющих определенной сложности.

«Такое судопроизводство предоставляет сторонам минимизировать материальные затраты за счет отсутствия необходимости присутствовать в судебном заседании, наличия возможности ознакомления с материалами дела посредством удаленного доступа» - разъяснил он.

По его данным, в 2016 году в порядке упрощенного судопроизводства было рассмотрено порядка 180 тыс. дел. Это, как правило, незначительные споры по которым невозможно обжалование в Верховном суде.

«Несмотря на то, что судебные акты по таким делам не могут быть обжалованы в кассационном порядке, ГПК предусматривает возможность их пересмотра в кассационном порядке без пресекательного срока, при наличии исключительных оснований, на основании представления председателя ВС, либо протекции Генпрокурора» - добавил спикер, подчеркивая гуманность действующего законодательства.

Итого за 2016 год в Верховный суд внесено 445 ходатайств о внесении представления. В результате 15 представлений удовлетворены, также как и 2 протеста генерального прокурора.

Абдыкадыров рассказал и о планах на 2017 год. По его словам, судьями запланировано внесение изменений и дополнений в 26 нормативных постановлений Верховного суда, подготовка 5-ти новых нормативных постановлений и 4 обобщения.

Татьяна Ковалева, Астана