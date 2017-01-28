Трамп временно приостановил прием беженцев в США

Президент США Дональд Трамп своим указом приостановил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в США, а также на 120 дней — прием беженцев в целом, сообщает РБК





Согласно указу, который был подписан президентом Дональдом Трампом, в США прекращен прием сирийских беженцев, пишет Reuters со ссылкой на текст документа. В дальнейшем ри рассмотрении ходатайств о предоставлении статуса беженца устанавливается приоритет представителям преследуемых религиозных меньшинств. Решение принято, как указывается, «до дальнейших распоряжений».





Документом прекращена на 120 дней и программа приема беженцев в целом. Приезжим из Сирии, а также шести стран с мусульманским большинством — Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена — на 90 дней запрещено посещать США.





Министерство внутренних дел должно в соответствии с указом создать и ввести биометрическую систему, который будет призвана отслеживать перемещение лиц, пересекающих границу США. Также документ приостанавливает действие программы безвизового въезда.





Речи о создании зон безопасности для перемещенных гражданских лиц в указе не идет, отмечает Reuters.





Трамп объявил о том, что подписывает указ, который вводит новые «жесткие меры проверки» иммигрантов, ранее в субботу во время визита в Пентагон. Цель документа, отметил он, — оградить страну от террористов.





«Мы устанавливает новые проверочные меры, которые призваны оградить США от радикальных исламских террористов, — сказал американский президент. — Мы не хотим, чтобы они появлялись здесь. Мы хотим гарантировать то, что мы не принимаем в свою страну те самые угрозы, против которых наши мужчины и женщины борются за границей».





Фото: AFP







