Безвизовый режим и прямые рейсы обсудили Казахстан и Латвия
28 января 2017, 10:32
Астана уже оценила Ригу как прогрессивного бизнес-партнера, который значительно улучшает связь и экономическое сотрудничество двух государств.
В четверг 26 января Рижскую думу посетил с визитом посол Казахстана в Латвии Бауржан Мухамеджанов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Рижской думы.
Во встрече участвовали председатель комитета городского развития Максим Толстой, председатель правления Рижского Центрального рынка Андрис Морозовс, а также некоторые предприниматели.
Это далеко не первая встреча, по крайней мере два раза в год проходит обсуждение планов развития и различных идей, чтобы сотрудничество между столицей Казахстана Астаной и Ригой стало еще более перспективным.
Астана уже оценила Ригу как прогрессивного бизнес-партнера, который значительно улучшает связь и экономическое сотрудничество двух государств.
Главной темой встречи стало обсуждение введения безвизового режима и обеспечение прямых рейсов между двумя странами. В ходе дискуссии было отмечено, что это имеет важное значение для содействия торговле и привлечения туристов.
Посол Казахстана в Латвии, который является представителем и в других странах Балтии, признал, что Литва более активна в бизнесе. В свою очередь Толстой отметил, что у Латвии в Казахстане только 53 представительства, тем временем как у Литвы – 200. Он также подчеркнул, что подобные встречи содействуют сотрудничеству и улучшают отношения между двумя странами.
В числе прочего посол Казахстана высоко оценил систему водоснабжения в Риге – обслуживание и современные очистные сооружения. Кроме того, Казахстан заинтересован в использовании нашего опыта в сфере утилизации отходов.
Фото: YouTube
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