Алессандра Амбросио на обложке казахстанского глянца
28 января 2017, 10:48
Автором фотосессии стал Деннис Леопольд.
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио украсила обложку декабрьского Harper’s Bazaar Kazakhstan. Автором фотосессии стал Деннис Леопольд.
Источник: Etoday.ru
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