Имангали Тасмагамбетов посетил дом-музей Ахмета Байтурсынова

Вице-премьер, говоря о необходимости сбора и сохранения наследия деятеля движения «Алаш», особо подчеркнул значимость этого дом-музея.

Сегодня заместитель Премьер-Министра Казахстана Имангали Тасмагамбетов посетил дом-музей алашординца, великого реформатора XX века Ахмета Байтурсынова в г. Алматы и дал указание оказать содействие в решении имеющихся проблем музея, который является памятником истории и культуры, сообщает Zakon.kz.





На протяжении многих лет имя ученого, выдающегося деятеля Ахмета Байтурсынова было под запретом, но, несмотря на это, он остался в памяти нашего народа.





Директор дома-музея Райхан Сахыбеккызы ознакомила вице-премьера Имангали Тасмагамбетова с деятельностью музея, представила научные труды и уникальные вещи, рассказывающие о жизни и деятельности Ахмета Байтурсынова, а также отметила о наличии некоторых проблемных вопросов в деятельности музея.





Вице-премьер, говоря о необходимости сбора и сохранения наследия деятеля движения «Алаш», особо подчеркнул значимость этого дом-музея.









«Этот дом, в котором в 1934-1937 годы проживал великий деятель и ученый, является центром истории и культуры. Каждый камень и угол этого дома напоминает о трагической судьбе Ахмета Байтурсынова. Поэтому мы должны сохранить это наследие и развивать его как центр образования, науки и воспитания», - сказал Имангали Тасмагамбетов.





Для возрождения научных и ценных трудов со стороны Правительства, заместитель Премьер-Министра Казахстана дал поручение проработать вопрос по приданию музею национального статуса, выпустить 10 томов научных трудов Ахмета Байтурсынова, снять документальный фильм. С целью реализации поставленных задач было решено провести на следующей неделе совещание в Астане.





Стоит отметить, что дом-музей Ахмета Байтурсынова, в котором он проживал в 1934-1937 годы, был официально открыт в 1998 году в рамках празднования 125-него юбилея поэта. Также в этом году исполняется 100 лет со дня создания движения «Алаш».



