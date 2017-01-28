Volkswagen придумал невидимый обогрев из серебра

Этот слой настолько тонкий и прозрачный, что не снижает светопропускаемость ветрового стекла и не заметен визуально.

В современных автомобилях обогрев ветрового стекла реализован с помощью тонких металлических нитей, расположенных между слоями триплекса по всей его поверхности, передает Рамблер/Новости.





При подаче на них напряжения бортовой сети металлические нити нагреваются и стекло относительно быстро оттаивает от снега и льда. Однако у этой технологии есть ощутимый минус – сетка из нитей обогрева заметна невооружённым глазом.





Некоторые водители не обращают на них внимания, а некоторых это изрядно раздражает и отвлекает от дороги. Нити обогрева особенно хорошо видны при встречном свете фар или низком солнце.





Решить эту проблему призваны новые ветровые стёкла от Volkswagen, в которых обогрев реализован совсем по-другому. Вместо металлических нитей между слоёв триплекса используется напыление серебра.





Этот слой настолько тонкий и прозрачный, что не снижает светопропускаемость ветрового стекла и не заметен визуально.





Так же, как и нити обогрева, при подаче напряжения серебряный слой нагревается. В «парковочной» зоне щёток стеклоочистителей в нижней части стекла есть дополнительное напыление для более интенсивного нагрева. При включении обогрева такое стекло потребляет от 400 до 500 Вт, что в среднем втрое меньше, чем обогрев с металлическими нитями.





Ветровое стекло с серебряным напылением также отражает до 60% ультрафиолетового излучения, что позволяет салону автомобиля нагреваться под прямыми солнечными лучами на 15 градусов меньше, чем при использовании обычного триплекса. Серебряное стекло можно будет заказать на модели Golf, Sharan, Tiguan и Passat, а его стоимость составит ориентировочно 340 евро, то есть не намного дороже обычного.



