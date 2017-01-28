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Целостность Министерства здравоохранения восстановлена - вице-министр Цой

 

Политика Минздрава РК будет определена в ближайшее время.

Вице-министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал реорганизацию МЗСР РК и заявил о восстановлении целостности министерства. Заявление было сделано для журналистов перед началом общественных слушаний по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы», передает Kazpravda.kz.

«Вы знаете, буквально несколько дней как Глава государства подписал указ, согласно которому вновь организовано Министерство здравоохранения, сейчас проводятся соответствующие процедуры, и политику самого министерства мы уже определим в ближайшее время. Это будет доведено до населения, какие будут инициативы и чем будет заниматься министерство в ближайшее время», - сказал Цой.

Он сообщил, что в настоящее время формируется штатное расписание.

«В этот момент мы все (сотрудники Минздрава - прим.ред.) находимся под уведомлением, и в дальнейшем Правительство должно заново набрать штат сотрудников. Но позиции остаются стандартные», - указал он.

В целом замминистра отметил, что разделение было необходимо, целостность Министерства здравоохранения восстановлена.

«Тем более, что в систему здравоохранения возвращается санитарно-эпидемиологическая служба, что очень важно, потому что без реального понимания ситуации на местах очень сложно в дальнейшем влиять на какие-то медицинские процессы. Сейчас целостность министерства восстановилась, и я считаю, что это будет большой прорыв в качестве и организации. Самое главное - большой акцент на здоровье граждан», - заключил Цой.

 

28 января 2017, 11:53
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Казахстанская правда»

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