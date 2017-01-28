Фируза Шарипова тренируется в стиле Рокки

Фируза Шарипова, являющаяся первой казахстанской девушкой в профессиональном боксе, на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором подписала: "тренировки в стиле Рокки", сообщает Vesti.kz





22-летняя Шарипова тренируется сейчас в Москве, весной намерена провести свой следующий поединок. Однако о дате боя и сопернице пока не сообщается.





Фируза в своем последнем поединке, который прошел в Алматы, нокаутировала в третьем раунде сербку Милену Матович. Всего в послужном списке казахстанки три боя на профи-ринге, в которых она одержала две победы при одном поражении.







