В субботу ЦОНы работают до 20.00
28 января 2017, 12:45
А в воскресенье, 29 января, для удобства граждан двери центров обслуживания населения Астаны и Алматы будут открыты с 10.00 до 15.00.
Сегодня, 28 января, оформить временную регистрацию можно во всех ЦОНах страны до 20.00 вечера, сообщает Zakon.kz.
А в воскресенье, 29 января, для удобства граждан двери центров обслуживания населения Астаны и Алматы будут открыты с 10.00 до 15.00.
"Отметим, что в последние дни наблюдается уменьшение нагрузки на центры обслуживания населения. Очевидно, это связано с сообщением МВД о том, что до середины марта за отсутствие регистрации штрафовать не будут. Однако казахстанцам не следует откладывать регистрацию в долгий ящик и пройти ее сейчас, в удобное для граждан время ежедневно с понедельника по субботу 8.00 до 20.00", - сообщили в ведомстве.
Фото: Ветер странствий
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