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Новости за сегодня

Безвизовый режим и прямые рейсы обсудили Казахстан и Латвия

 

В четверг 26 января Рижскую думу посетил с визитом посол Казахстана в Латвии Бауржан Мухамеджанов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Рижской думы.

Во встрече участвовали председатель комитета городского развития Максим Толстой, председатель правления Рижского Центрального рынка Андрис Морозовс, а также некоторые предприниматели.

Это далеко не первая встреча, по крайней мере два раза в год проходит обсуждение планов развития и различных идей, чтобы сотрудничество между столицей Казахстана Астаной и Ригой стало еще более перспективным.

Астана уже оценила Ригу как прогрессивного бизнес-партнера, который значительно улучшает связь и экономическое сотрудничество двух государств.

Главной темой встречи стало обсуждение введения безвизового режима и обеспечение прямых рейсов между двумя странами. В ходе дискуссии было отмечено, что это имеет важное значение для содействия торговле и привлечения туристов.

Посол Казахстана в Латвии, который является представителем и в других странах Балтии, признал, что Литва более активна в бизнесе. В свою очередь Толстой отметил, что у Латвии в Казахстане только 53 представительства, тем временем как у Литвы - 200. Он также подчеркнул, что подобные встречи содействуют сотрудничеству и улучшают отношения между двумя странами.

В числе прочего посол Казахстана высоко оценил систему водоснабжения в Риге - обслуживание и современные очистные сооружения. Кроме того, Казахстан заинтересован в использовании нашего опыта в сфере утилизации отходов.

 

28 января 2017, 12:54
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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