В Жамбылской области зажгли факел Универсиады-2017

Сегодня в Таразе прошла эстафета огня Всемирной зимней Универсиады-2017, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.





Эстафету огня Универсиады-2017 открыл аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев.





Двухэтапный 12-километровый маршрут эстафеты огня прошел по достопримечательностям областного центра. Каждый из 60-ти спортсменов- факелоносцев пробежал 200 метров.





Превый этап огня стартовал с археологического парка «Көне Тараз», где была установлена чаша огня. На территории парка был показан короткометражный фильм о древнем Таразе, студентами организован флешмоб. Далее маршрут финишировал в парке Первого Президента РК.





Второй этап – от парка Первого Президента факелоносцы проследовали к монументу 550-летия Казахского ханства. Эстафета огня Универсиады-2017 торжественной церемонией завершилась во Дворце спорта «Тараз-Арена». Там огонь поместили в колбу, откуда ключевой факелоносец чемпион мира по қазақ күресі, мастер спорта Международного класса Д. Пахрединов доставит огонь поездом в Алматы. Он же и примет участие в церемонии открытия Всемирной зимней Универсиады-2017.

На эстафете приняли участие такие известные спортсмены, как олимпийский призер А.Танатаров, неоднократный победитель «Қазақстан Барысы» и «Еуразия Барысы» Б.Ыстыбаев, чемпион Азии и мира по боксу среди спортсменов Вооруженных сил О.Саттибаев и другие. В торжественном мероприятии приняли участие свыше 11 тыс. человек.





Напомним, 14 января текущего года в во дворце спорта «Тараз - Арена» прошла акция в поддержку казахстанских спортсменов на 28-й Всемирной зимней Универсиаде. В мероприятии приняли участие именитые спортсмены области такие как, чемпионка XV Летних Паралимпийских Игр в Рио-де-Жанейро З. Габидуллина, бронзовый призер чемпионата Азии, серебрянный призер чемпионата Мира среди студентов по боксу Г. Жайлауов и чемпион Мира по қазақ күресі Д. Пахрединов и 300 именитых спортсменов области.























