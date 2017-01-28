В Китае встретили год Огненного Петуха

Согласно китайскому гороскопу, животным-покровителем этого года станет Огненный Петух. Петух символизирует молодость, силу, надежду и чистоту. В последний раз год Огненного Петуха отмечался в 1957 году.





Считается, что рожденные под этим знаком люди — общительны, креативны, предприимчивы, упорны в достижении целей, амбициозны и даже немного самовлюбленны, любят похвалу и внимание. Астрологи говорят, что наступивший год будет благоприятным для семейной жизни.





Год Петуха предвещает пополнение во многих семьях, а одиночек ждут судьбоносные встречи. Год Петуха также обещает стать продуктивным для работы и бизнеса. Кроме того, Петух – яркая и красочная птица, которая очень гордится своей внешностью, поэтому, астрологи советуют инвестировать и в предметы гардероба.





Традиционно самые масштабные и зрелищные мероприятия состоялись в Храме Земли (Дитань – кит.) на севере китайской столицы. Ранним утром субботы артисты исполнили "танец львов", который берет начало со времен "Чуньцзе" в XIV-XVI веках и призван распугать все недобрые силы, способные принести несчастья в наступившем году. После этого состоялась импровизированная церемония жертвоприношения Земле, которую совершали императоры династии Цин.





В Храме Земли проходит также и знаменитая, самая большая в Пекине новогодняя ярмарка, на которой можно купить различные сувениры ручной работы и попробовать кухню практически всех провинций Китая. В украшенный тысячами красных праздничных фонарей храм не переставая идет поток жителей и гостей китайской столицы.





В Китае считается, что первые пять дней нового года предназначены для встреч. Родственники, друзья, одноклассники, сослуживцы навещают и поздравляют друг друга с Новым годом, дарят подарки.





Новогодние празднества закончатся после праздника Фонарей (Юаньсяоцзе или Дэнцзе), на 15-й день первого месяца по лунному календарю. Официальные новогодние праздники в Китае продлятся до 2 февраля. Пока же многомиллионный Пекин, украшенный красными фонарями и красочной иллюминацией, непривычно затих и опустел. Тишину города изредка нарушает шум запускаемых петард.